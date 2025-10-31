منظومة طبية ميدانية في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

البلاد (الرياض)
تقدم لجنة الخدمات الطبية في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المشاركين والمنظمين والجمهور خلال فترة إقامة البطولة، التي تنظمها وزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ.
وتوفر اللجنة منظومة طبية ميدانية متكاملة خلال فعاليات البطولة، تشمل العيادة الطبية، والفرق الميدانية، والفرق الإسعافية، إلى جانب سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وتطبيق أعلى معايير السلامة في المدينة الرياضية، كما تعمل اللجنة على متابعة الحالة الصحية اليومية للمشاركين والكوادر التنظيمية، ومراقبة الأعراض التنفسية أو العدوى المحتملة.
وتستقبل العيادة الطبية في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، الحالات الطبية من المشاركين والمتطوعين والجمهور، وتشخيصها وتقديم العلاج الأولي لها، كذلك صرف الأدوية الأساسية، ومتابعة الحالة الصحية للمشاركين أثناء البطولة، وتنفيذ جلسات علاج طبيعي ميداني للاعبين بعد المباريات أو للحالات المصابة.
وتوجد الفرق الميدانية في أرضية الملعب ومواقع المنافسات للتدخل السريع، والتعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى التنسيق مع العيادة الطبية لنقل الحالات التي تتطلب متابعة، كما تتمركز الفرق الإسعافية قرب المداخل الرئيسة ومناطق الفعاليات في المدينة الرياضية، لتقليل زمن الاستجابة، ونقل الحالات الطبية من أرض الملعب إلى العيادة الطبية.