منتخب الدفاع المدني السعودي.. حضور مميز في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

قدم منتخب الدفاع المدني السعودي حضورًا مميزًا في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ (2025)، التي استضافتها العاصمة الرياض على مضمار مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بمشاركة نخبة من المحترفين يمثلون (22) دولة من مختلف قارات العالم.

وشهد ظهور المنتخب السعودي في البطولة التي نظمتها وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، أداءً لافتًا في مختلف السباقات، أظهر خلالها (13) لاعبًا بقيادة الجهاز الفني علي الضعيان، ومحمد الدعجاني، وفهد النواف، جاهزية عالية ومهارة في تنفيذ المهام الفنية والتكتيكية، مما عكس تطور مستوى الكوادر الوطنية في هذا المجال، إلى جانب روح الفريق والانضباط التي اتسم بها أداء المنتخب.

يأتي تمثيل منتخب الدفاع المدني في إطار جهود المديرية العامة للدفاع المدني لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في المحافل الدولية، وتطوير قدرات المنتسبين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة العالمية.