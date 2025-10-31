الرياضة

منتخب الدفاع المدني السعودي.. حضور مميز في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      31 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

قدم منتخب الدفاع المدني السعودي حضورًا مميزًا في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ (2025)، التي استضافتها العاصمة الرياض على مضمار مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بمشاركة نخبة من المحترفين يمثلون (22) دولة من مختلف قارات العالم.
وشهد ظهور المنتخب السعودي في البطولة التي نظمتها وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، أداءً لافتًا في مختلف السباقات، أظهر خلالها (13) لاعبًا بقيادة الجهاز الفني علي الضعيان، ومحمد الدعجاني، وفهد النواف، جاهزية عالية ومهارة في تنفيذ المهام الفنية والتكتيكية، مما عكس تطور مستوى الكوادر الوطنية في هذا المجال، إلى جانب روح الفريق والانضباط التي اتسم بها أداء المنتخب.
يأتي تمثيل منتخب الدفاع المدني في إطار جهود المديرية العامة للدفاع المدني لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في المحافل الدولية، وتطوير قدرات المنتسبين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة العالمية.
 
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *