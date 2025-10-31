قائد فريق فالكنسفارد يونايتد: تحقيقنا دوري الأبطال العالمي في جولة الرياض ليلة تاريخية لن تنسى

هاني البشر (الرياض)
أكد قائد فريق فالكنسفارد يونايتد، المصنف سادسًا عالميًا، الفارس البلجيكي غيليس توماس، أن تحقيق فريقه دوري الأبطال العالمي في جولة الرياض الختامية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز (2025) إنجاز كبير في ليلة تاريخيّة لا تنسى.
وقال توماس خلال المؤتمر الصحفي عقب تتويج فريقه باللقب للمرة الثالثة في تاريخه: “أثبت فريقنا قوته وجدارته في اللحظة الحاسمة، وأصبح بطل موسم 2025”.
وأضاف “منذ بداية الموسم ونحن في الصدارة، المنافسة كانت قوية جدًا مع فريق السيدات كانز ستارز، واليوم كانت المنافسة محتدمة حتى النهاية، سعداء بتحقيق الفوز ولقب الموسم أيضًا، شعرنا فعلًا بأننا في النهائيات، كانت المسارات صعبة، وجهزنا خيولنا جيدًا لهذا اليوم من أجل الفوز في أرينا رائعة وأمام جمهور كبير”.
وقال نجم الفريق الثاني الألماني هانز ديتر درهير، المصنف ( 31 ) عالميًا: “نحن فريق يقاتل معًا، ويخسر معًا، هذا هو شعارنا وهو الأهم”.
وأضاف “خضنا نهائيًا رائعًا في مدينة رائعة واستقبال رائع، ونجحنا في إسعاد من كان يشجعنا في هذه النهائي الكبير، شكرًا على حفاوة الاستقبال”.
ويضم الفريق المتوج بلقب بطل جولة الرياض وبطل دوري الأبطال العالمي الفارس الألماني ماركوس إينينغ، المصنف ( 56 )عالميًا، والفارس الإيطالي لورينزودي لوكا، المصنف ( 91 ) عالميًا، والجنوب الأفريقي أوليفر لازاروس، والفارسة النرويجية إنغريد جيلستين.