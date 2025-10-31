في ثاني أيام جولة الرياض الختامية لبطولة لونجين العالمية| سكوت براش بطلاً للجائزة الكبرى برعاية “كافد”

هاني البشر (الرياض)

خطف الفارس البريطاني سكوت براش لقب شوط الجائزة الكبرى برعاية مركز الملك عبدالله المالي “كافد”، وذلك في اليوم الثاني من جولة الرياض الختامية لبطولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز ودوري الأبطال العالمي 2025، حيث توج الأبطال سعادة الأستاذ محمد بن تركي السديري الرئيس التنفيذي لمركز الملك عبدالله المالي “كافد” اليوم الجمعة.

ونجح الفارس البريطاني المصنف الثالث عالمياً في خطف الشوط الرابع لفئة الـ 5 نجوم (ارتفاع 1.50 متر) بتوقيت بلغ 41.50 ثانية، فيما حل ثانياً الفارس الألماني كريستيان كوكوك المصنف الرابع عالمياً بتوقيت بلغ 41.51 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس الألماني يانا فارجرز بتوقيت بلغ 42.28 ثانية.

كما نجح الفارس الهولندي مايكل فان دير فليوتينالفارس بالتتويج بلقب الشوط الثالث على كأس وزارة الرياضة (جولتين في جولة واحدة ـ 1.45 متر)، بتوقيت بلغ 24.72 ثانية، وحل ثانياً الفارس السعودي عبد الله الشربتلي (24.93 ثانية)، فيما جاء ثالثاً الفارس السويدي هنريك فون إيكرمان (25.09 ثانية).

وكانت منافسات اليوم الثاني من جولة الرياض الختامية قد انطلقت بشوطي فئة النجمتين، الأول (سرعة ضد الزمن ـ 1.25 متر) توج بلقبه الفارس سمو الأمير عبد العزيز بت تركي بتوقيت بلغ 57.22 ثانية، فيما حل ثانياً الفارس السعودي مازن اليوسف (57.49 ثانية)، فيما جاء الفارس الكويتي علي الخرافي ثالثاً (58.41 ثانية).

كما تٌوج الفارس السعودي خالد المبطي بلقب الشوط الثاني (جولة وجولة تمايز ـ 1.45 متر) بتوقيت بلغ (37.02 ثانية بدون أخطاء)، وثانياً الفارس المصري مصطفى سيد (42.20 بدون أخطاء)، وحل ثالثاً الشيخ علي بن خالد آل ثاني من قطر (37.26 ثانية مع اسقاط حاجز).

وتختتم غداً السبت منافسات جولة الرياض الختامية في البطولة، يحدد فيها بطل جولة الرياض، وبطل جميع الجولات على مستوى الفردي.