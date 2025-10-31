غداً.. انطلاق نهائيات رابطة محترفات التنس 2025 للمرة الثانية في الرياض

هاني البشر (الرياض)

تنطلق يوم غدٍ السبت 1 نوفمبر 2025م نهائيات رابطة محترفات التنس، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الثانية، وتستمر منافساتها حتى 8 نوفمبر 2025م، وذلك في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود، بتنظيم من الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف من وزارة الرياضة، وبرعاية صندوق الاستثمارات العامة.

وتشهد البطولة التي تحتضن المملكة فعالياتها، بشراكةٍ تمتد لثلاثةِ أعوام بين رابطة محترفات التنس والاتحاد السعودي للتنس، مشاركة أفضل لاعبات التنس، للمنافسة بنظام الدوري في فئتي الفردي والزوجي، وبجوائز تزيد قيمتها على 15 مليون دولارٍ أمريكي.

وينتظر أن تشهد “فئة الفردي” مواجهات مرتقبة؛ تبدأ بمواجهتين في مجموعة “سيرينا ويليامز” بلقاء البولندية إيغا شفيونتيك -المصنفة الثانية عالميًا- مع الأمريكية ماديسون كيز عند السادسة مساءً، تليها مباراة ثانية في مجموعة “ستيفاني غراف” تجمع الأمريكية أماندا أنيسيموفا ضد الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وبالنظر إلى منافسات “فئة الزوجي”، فستواجه كل من (الإيطاليتين سارة إيراني وجاسمين باوليني) نظيرتيهما (الأمريكية آسيا محمد والهولندية ديمي شورس)، على أن تلعب كل من (البجليكية إليز ميرتينز والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا) ضد (التايوانية هسيه سي- وي وييلينا أوستابينكو) ضمن منافسات مجموعة “مارتينا نافراتيلوفا”.

يذكر أن هذه البطولة تعدّ استكمالًا لمسيرة الفعاليات التي تحتضنها المملكة، بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة، لتعكس مكانتها كوجهة رائدة للرياضة والرياضيين، والإسهام في تنمية القطاع الرياضي وتوسيع قاعدة الممارسين لمختلف الرياضات، بما فيها التنس، إضافة إلى دعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المتماشية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في ترسيخ حضور المملكة على ساحة الرياضة العالمية.