غداً.. انطلاق كأس الأولمبية السعودية للهجن في رماح

هاني البشر ( الرياض )

تنطلق غداً السبت منافسات النسخة الخامسة من بطولة كأس الأولمبية السعودية للهجن على أرض ميدان رماح لسباقات الهجن، لمدة 5 أيام، وبجوائز مالية تتجاوز 10 ملايين ريال، وذلك ضمن تقويم الاتحاد السعودي للهجن للموسم الرياضي 2025/ 2026.

وقرر الاتحاد السعودي للهجن نقل البطولة من ميدان الجنادرية إلى ميدان رماح، نظراً لانشغال ميدان الجنادرية في العاصمة الرياض بالتجهيزات لاستضافة دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وذلك حرصاً من اللجان على تهيئة أفضل الظروف التنظيمية لضمان استمرار نجاح البطولات التي تندرج ضمن تقويم الاتحاد إضافة لتحقيق أهداف الاتحاد برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي، بإقامة البطولة في عدد من المناطق والمدن المختلفة في المملكة.

ويعد ميدان رماح لسباقات الهجن، الذي تأسس عام 2016 واحداً من بين أكثر من 24 ميداناً معتمداً في السعودية، ومقام على مساحة 16 مليون متر مربع، ويضم 3 مضامير، الأول بطول 8 كم، الثانية بطول 5 كم، والثالث 1500 متر.

وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أعلن في 26 من أكتوبر الماضي، البرنامج الزمني للبطولة، الذي تضمن إقامة 116 شوطاً، من بينها 20 شوطاً على كؤوس البطولة.

ويتضمن برنامج الكأس في يوم البطولة الأول، إقامة 36 شوطاً مخصصة لفئة (الحقايق)، تقطع فيه المطايا المشاركة 144 كم، مسافة كل شوط 4 كم.

الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي للهجن أنهى جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالميدان، حيث تُقام للمرة الأولى في رماح بعد أن استضافت تبوك النسخ الماضية في سجل البطولة، فيما تعد سابع بطولات تقويم الاتحاد للموسم الرياضي الحالي، وانطلق الموسم بسباق المفاريد، ثم سباقات موسم الطائف، ثم مهرجان ولي العهد للهجن، يليها سباق اليوم الوطني 95، وسباقات الميادين وأخيراً كأس الاتحاد السعودي للهجن.