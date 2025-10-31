الرياضة

روسيا وبيلاروسيا تحصدان ذهب سباق المكافحة في ختام بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025

محمد الجليحي (الرياض)
تصوير (فايز الكرشمي)
توّج منتخب روسيا بالمركز الأول في سباق المكافحة لفئة الرجال بزمن (26.62) ثانية، فيما حقق منتخب بيلاروسيا المركز الأول في سباق السيدات بزمن (26.42) ثانية، وذلك ضمن منافسات اليوم الأخير من بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ (2025)، التي استضافتها المملكة في العاصمة الرياض خلال الفترة من (26 أكتوبر) إلى (01 نوفمبر المقبل).
وجاءت منافسات سباق المكافحة بعد أدوار تمهيدية ونصف نهائية ونهائية اتسمت بالقوة والندية بين المنتخبات المشاركة، إذ أظهرت الفرق أداءً احترافيًا يعكس مستوى الجاهزية والمهارة في التعامل مع تحديات السباق، حيث يعمد السباق إلى استخدام مضخات المياه والخراطيم لإخماد حريق افتراضي يحاكي الواقع، ويقيس سرعة الانتشار ودقة الأداء والقدرة على اتخاذ القرار في بيئة عمليات ميدانية.
يُذكر أن البطولة نُظمت بإشراف وزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ.
