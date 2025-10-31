بعد الفوز على إسبانيا| منتخب مصر لكرة اليد يتأهل لنهائي بطولة العالم للناشئين

البلاد (جدة)
تأهل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد إلى نهائي بطولة العالم، المقامة في المغرب،بعد فوزه المثير على نظيره الإسباني 28/31 في نصف النهائي.
انتهى الشوط الأول بالتعادل 12-12، بعد أداء قوي ومتكافئ بين الفريقين، حيث نجح لاعبو منتخب مصر في مجاراة المنتخب الإسباني صاحب الخبرة، بفضل الدفاع المنظم والتألق اللافت لحارس المرمى.
وفي الشوط الثاني، فرض الفراعنة الصغار سيطرتهم على مجريات اللقاء، وتمكنوا من توسيع الفارق إلى أربعة أهداف مع اقتراب نهاية المباراة، وسط أداء جماعي مميز وقتالية عالية من جميع اللاعبين؛ ليحسم اللقاء 31-28 ليحجز مقعده في نهائي بطولة العالم ويكتب إنجازًا جديدًا لكرة اليد المصرية، التي تواصل تألقها في مختلف الفئات العمرية.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في المباراة النهائية مع منتخب ألمانيا الذي تخطى بدوره منتخب قطر، يوم السبت المقبل، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفراعنة للتتويج باللقب العالمي.
Some moments are forever 🥹🇪🇬
🔜 Egypt defeat Spain and will play for gold at the IHF Men's U17 World Championship#Morocco2025 #handball pic.twitter.com/rxb6jnwOK8
— International Handball Federation (@ihfhandball) October 30, 2025