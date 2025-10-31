اليوم.. انطلاق بطولة “Power Slap 17” في “محمد عبده أرينا” ضمن فعاليات موسم الرياض

البلاد (الرياض)
أقيمت اليوم، فعالية الوزن الرسمية لبطولة ” Power Slap 17″ في العاصمة الرياض، اجتاز خلالها جميع المشاركين إجراءات الوزن بنجاح، استعدادًا لانطلاق المنافسات غدًا على أرض “محمد عبده أرينا”، ضمن فعاليات موسم الرياض 2025.
وتعد البطولة من أبرز بطولات رياضة الصفعات على مستوى العالم، بمشاركة نخبة من الرياضيين من مختلف القارات، يمثلون مدارس متنوّعة في هذا النوع من المنافسات، وذلك في حدث تنظمه سلسلة Power Slap بقيادة رئيس منظمة UFC دانا وايت، الذي أسهم في ترسيخ هذه الرياضة كأحد أحدث العروض الجماهيرية انتشارًا حول العالم.
وتنطلق النزالات اليوم، حيث يلتقي النيجيري كابيرو “النيجيري هالك” أديديران مع الكازاخي دانييار “باتاب” شاخاروف في نزال الوزن الثقيل المكوَّن من ثلاث جولات، في مواجهة مرتقبة بين مقاتلين يتمتعان بثبات عالٍ وقوة تحمّل كبيرة.
كما يلتقي الأمريكي بريان “ذا بريديتور” إيليس بمواطنه رو مونتانا ضمن الفئة ذاتها، في مواجهة تجمع بين خبرة إيليس الهجومية وسرعة أسلوب مونتانا.
وفي فئة الوزن الخفيف، يواجه الصيني هونغغانغ تشاو الكازاخي محمد “أسد الله” أمانتاييف في مواجهة آسيوية خالصة يُتوقع أن تكون من أسرع نزالات البطولة إيقاعًا.
أما في نزال آخر للوزن الثقيل، فيلتقي الأمريكي جيمس “الذقن الحديدية” سيكمان مع لويس “ريزر” روبنسون في مواجهة تعتمد على القوة المباشرة، فيما تجمع منافسات فئة الوزن الوسط بين المكسيكي أزايل “إل بيرو”رودريغيز والأمريكي أندرو بروفوست.
وفي النزال النسائي، تتواجه المجرية شينا باثوري مع الأوكرانية روبين وِيرشوشك، في مواجهة تحمل رمزية خاصة لتمثيل السيدات في هذه الرياضة الآخذة في الانتشار عالميًا.
كما يشهد النزال ما قبل الختامي للوزن الثقيل، مواجهة بين الأمريكي دوريان بيريز، والكازاخي زاكير نايمانباييف، في لقاء يُتوقع أن يكون من أبرز نزالات البطولة لما يمتلكه الطرفان من خبرة عالية.
وتُختتم المنافسات بالنزال الرئيس على اللقب العالمي في وزن الوسط، حيث يدافع البطل الأمريكي أنتوني بلاكبيرن عن لقبه أمام مواطنه آي كول يونغ في مواجهة من خمس جولات تُعدّ الأهم على بطاقة البطولة، ومن المنتظر أن تشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا.
يُذكر أن جميع المشاركين اجتازوا الموازين بنجاح دون انسحابات أو تعديلات على البطاقات الرسمية، فيما حُددت أولوية الضربات بعد إجراء قرعة العملة التي فاز بها كلٌّ من أديديران، مونتانا، أمانتاييف، سيكمان، بروفوست، ويرشوشك، نايمانباييف، وبلاكبيرن.
وسيبث الحدث على قنوات “إم بي سي أكشن، وإم بي سي مصر، ومنصات شاهد، وتطبيق Webook”، إضافة إلى حسابات موسم الرياض ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على منصات التواصل الاجتماعي X وفيسبوك ويوتيوب، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية العالمية التي يحتضنها موسم الرياض هذا العام.