الهلال يحسم ديربي الرياض ويزيد متاعب الشباب

البلاد (جدة)
حسم فريق الهلال ديربي الرياض، بعد فوزه على نظيره الشباب، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، الجولة السابعة من دوري روشن.
جاء هدف فريق الهلال في الدقيقة 36، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها ماركوس ليوناردو داخل المرمى.
وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه لاعب الهلال كاليدو كوليبالي في الدقيقة 78، بعد العودة لتقنية الفيديو، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.
حاول كاراسكو قائد الشياب استخدام سلاح التسديد عن بعد في الدقيقة 67، لكن كرته خرجت أعلى عارضة الحارس ياسين بونو.
يبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، بفارق 3 نقاط عن النصر المتصدر، بينما تجمد رصيد الشباب عند 7 نقاط بالمركز الحادي عشر.
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#ليوناردو يفتتح الديربي بتسديدة تمنح الهلال التقدم في الدقيقة 35#الهلال 1 × 0 #الشبابpic.twitter.com/HcdT6QmaLQ#صحيفة_البلاد | #نادي_الهلال | #نادي_الشباب | #الهلال_الشباب@Alhilal_FC | @AlShababSaudiFC | @mosgovsa | @SPL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 31, 2025