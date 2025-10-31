الرئيسية
/
/
/
/
/
الهلال يحسم ديربي الرياض ويزيد متاعب الشباب
الرياضة

الهلال يحسم ديربي الرياض ويزيد متاعب الشباب

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      31 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حسم فريق الهلال ديربي الرياض، بعد فوزه على نظيره الشباب، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، الجولة السابعة من دوري روشن.

جاء هدف فريق الهلال في الدقيقة 36، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها ماركوس ليوناردو داخل المرمى.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه لاعب الهلال كاليدو كوليبالي في الدقيقة 78، بعد العودة لتقنية الفيديو، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

حاول كاراسكو قائد الشياب استخدام سلاح التسديد عن بعد في الدقيقة 67، لكن كرته خرجت أعلى عارضة الحارس ياسين بونو.

يبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، بفارق 3 نقاط عن النصر المتصدر، بينما تجمد رصيد الشباب عند 7 نقاط بالمركز الحادي عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *