الدفاع المدني ينظّم معرضًا متزامنًا مع بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

10 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      31 أكتوبر 2025
البلاد (الرياض)
نظّمت المديرية العامة للدفاع المدني معرضًا مصاحبًا لاستضافة المملكة بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية عمل الدفاع المدني، والتعرّف على أبرز الخدمات التي يقدمها، وعرض أحدث التطورات والتقنيات العالمية في مجال الحماية المدنية، وذلك في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.
وخصصت المديرية العامة للدفاع المدني جناحًا للاحتفاء بذكرى مرور (100) عام على تأسيس الدفاع المدني السعودي، حيث شهد عرض طائرة الدرون لرصد المواد الكيمائية والإشعاعية، وربوت الإطفاء، ودراجة ثلاثية للتدخل السريع في أعمال الإطفاء، وتقنية الـ VR.
واستعرض الجناح أول سيارة إطفاء في المملكة، وأبرز التقنيات الحديثة لنماذج الأجهزة اللاسلكية، و”طفايات الحريق”، إلى جانب عربات الإطفاء والإنقاذ، وخوذات الدراجات النارية القديمة، وصافرات الإنذار اليدوية.
ويشارك في معرض بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ عدد كبير من الجهات العارضة، ومنها: جناح التقنيات الحديثة للدفاع المدني، الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، وأرامكو، وميسي فرانكفورت، وسكربكا، وسيكلي السعودية، وشركة MS للأمن والسلامة، والشركة الروسية Reforme وشركة WG.
