التعادل يحسم مواجهة الاتفاق والحزم

خطف فريق الاتفاق تعادلًا دراماتيكيًا أمام ضيفه الحزم بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

بدأ الاتفاق المباراة بقوة، ونجح خالد الغنام في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 14، بعد تمريرة مميزة من زميله الفرنسي موسى ديمبيلي، الذي صنع الهدف قبل أن يتعرض للطرد في الدقيقة 57 إثر تدخل قوي، ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.

واستغل فريق الحزم النقص العددي في صفوف الاتفاق، ليعود إلى أجواء اللقاء بسرعة، حيث أحرز فابيو مارتينيز هدف التعادل في الدقيقة 63، قبل أن يضيف النجم السوري عمر السومة الهدف الثاني للحزم بعد دقيقتين فقط، ليقلب النتيجة إلى 2-1 لصالح فريقه.

ورغم النقص العددي، لم يستسلم الاتفاق، وتمكن موهاو نكوتا من تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90، ليمنح فريقه نقطة ثمينة من مواجهة صعبة على ملعبه.

بهذه النتيجة، رفع فريق الاتفاق رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما وصل الحزم إلى النقطة السادسة وضعته في المركز الثالث عشر عشر.