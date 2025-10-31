التعادل يحسم مواجهة الاتفاق والحزم

خطف فريق الاتفاق تعادلًا دراماتيكيًا أمام ضيفه الحزم بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بدأ الاتفاق المباراة بقوة، ونجح خالد الغنام في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 14، بعد تمريرة مميزة من زميله الفرنسي موسى ديمبيلي، الذي صنع الهدف قبل أن يتعرض للطرد في الدقيقة 57 إثر تدخل قوي، ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.
ورغم النقص العددي، لم يستسلم الاتفاق، وتمكن موهاو نكوتا من تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90، ليمنح فريقه نقطة ثمينة من مواجهة صعبة على ملعبه.
بهذه النتيجة، رفع فريق الاتفاق رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما وصل الحزم إلى النقطة السادسة وضعته في المركز الثالث عشر عشر.
خالد الغنام يسجل الهدف الأول للاتفاق في الدقيقة 13#الاتفاق 1 × 0 #الحزمpic.twitter.com/24xnVoVgzN#صحيفة_البلاد | #نادي_الاتفاق | #نادي_الحزم | #الاتفاق_الحزم@Ettifaq | @alhazem_fc | @mosgovsa | @SPL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 31, 2025
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#مارتينيز يسجل هدف التعادل للحزم في الدقيقة 63#الاتفاق 1 × 1 #الحزمpic.twitter.com/FgAKcAkEZM#صحيفة_البلاد | #نادي_الاتفاق | #نادي_الحزم | #الاتفاق_الحزم@Ettifaq | @alhazem_fc | @mosgovsa | @SPL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 31, 2025
عمر السومة يسجّل أول أهدافه في الدوري ويمنح الحزم التقدّم#الاتفاق 1 × 2 #الحزمpic.twitter.com/eRczHJJ69N#صحيفة_البلاد | #نادي_الاتفاق | #نادي_الحزم | #الاتفاق_الحزم@Ettifaq | @alhazem_fc | @mosgovsa | @SPL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 31, 2025
موهاو نكوتا يسجل هدف التعادل للاتفاق في الدقيقة 90#الاتفاق 2 × 2 #الحزمpic.twitter.com/4KNMFOmQKj#صحيفة_البلاد | #نادي_الاتفاق | #نادي_الحزم | #الاتفاق_الحزم@Ettifaq | @alhazem_fc | @mosgovsa | @SPL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 31, 2025