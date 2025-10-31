التشيك وأذربيجان والكاميرون: المملكة قدمت نموذجًا عالميًا في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

البلاد (الرياض)
عُقد اليوم المؤتمر الصحفي لبطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ (2025)، المقامة في العاصمة الرياض، وذلك في قاعة المؤتمرات بمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.
وشهد المؤتمر مشاركة عدد من رؤساء وأعضاء الوفود الدولية المشاركة، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمملكة على كرم الضيافة وحسن التنظيم، مؤكدين أن البطولة تمثل نموذجًا مميزًا في مستوى الإعداد.
وأبدت بعثة جمهورية التشيك سعادتها لوجودها في المملكة للمرة الأولى، مشيدة بحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز، مؤكدة أن الطقس في الرياض يعد مثاليًا مقارنة بأجواء بلادهم الباردة، وأن لاعبيها استمتعوا بالتجربة، مثنية على أداء اللاعبين السعوديين ومعاييرهم التنافسية العالية.
وأعربت بعثة جمهورية أذربيجان عن تقديرها للتنظيم المبهر، مشيرة إلى أن فريقهم استعد للبطولة بتدريبات مكثفة امتدت لعام كامل، مشيرة إلى أن الافتتاح والتنظيم عكسا مستوى احترافيًا متميزًا، في تجربة وصفتها بالجديدة والمثمرة.
كما نوهت بعثة جمهورية الكاميرون بما لمسته من احترافية في مجريات البطولة، مؤكدة أن المنافسة تسير في أجواء مميزة وبروح رياضية عالية، وأن الفرق المشاركة تتمتع بلياقة كبيرة وتسعى لتحقيق أرقام قياسية جديدة.
يذكر أن بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ تنظمها وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات السلامة والإنقاذ.
