الأخدود يحقق انتصاره الأول على حساب النجمة

نجح فريق الأخدود في تحقيق انتصاره الأول في مشواره بدوري روشن السعودي للموسم الجاري 2025-2026، وذلك على حساب ضيفه النجمة بنتيجة 2-1، في لقاء الجولة السابعة.

سجل ثنائية الأخدود اللاعب سعد الربيعي في الدقيقتين 19 و 80 من عمر اللقاء، فيما بيتروس لاعب الأخدود هدف النجمة الوحيد بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 53 من عمر المواجهة.