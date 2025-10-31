الأخدود يحقق انتصاره الأول على حساب النجمة

البلاد (جدة)
نجح فريق الأخدود في تحقيق انتصاره الأول في مشواره بدوري روشن السعودي للموسم الجاري 2025-2026، وذلك على حساب ضيفه النجمة بنتيجة 2-1، في لقاء الجولة السابعة.
سجل ثنائية الأخدود اللاعب سعد الربيعي في الدقيقتين 19 و 80 من عمر اللقاء، فيما بيتروس لاعب الأخدود هدف النجمة الوحيد بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 53 من عمر المواجهة.
الفوز رفع رصيد الأخدود إلى 4 نقاط ليحتل المركز السادس عشر، بينما الخسارة أبقت النجمة بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن.
