الرئيسية
/
/
/
/
/
الأخدود يحقق انتصاره الأول على حساب النجمة
الرياضة

الأخدود يحقق انتصاره الأول على حساب النجمة

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      31 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

نجح فريق الأخدود في تحقيق انتصاره الأول في مشواره بدوري روشن السعودي للموسم الجاري 2025-2026، وذلك على حساب ضيفه النجمة بنتيجة 2-1، في لقاء الجولة السابعة.

سجل ثنائية الأخدود اللاعب سعد الربيعي في الدقيقتين 19 و 80 من عمر اللقاء، فيما بيتروس لاعب الأخدود هدف النجمة الوحيد بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 53 من عمر المواجهة.

الفوز رفع رصيد الأخدود إلى 4 نقاط ليحتل المركز السادس عشر، بينما الخسارة أبقت النجمة بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *