إحباط تهريب 5.4 مليون حبة كبتاجون مخبأة في إرسالية فحم
إحباط تهريب 5.4 مليون حبة كبتاجون مخبأة في إرسالية فحم

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      31 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (الرياض)
أحبطت فرق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا”، محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الأمفيتامين المخدر “الكبتاجون” بلغت نحو 3.4 مليون حبة، عثُر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة حمود الحربي، أن إرسالية “فحم” وردت عبر الميناء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية؛ عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة بداخل أكياس الفحم.

وأضاف أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم، وعددهم 3 أشخاص.

وأكّد المتحدث الرسمي أن الهيئة عبر منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب؛ وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (@zatca.gov.sa1910) والرقم الدولي (009661910).

وأكد أن الهيئة تستقبل من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.​

