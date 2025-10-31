أكاديمية الإعلام السعودية تختتم برنامج “التحوّلات في المشهد الإعلامي العالمي” ضمن مسار “قادة الإعلام” في سنغافورة

البلاد (سنغافورة)
اختتمت أكاديمية الإعلام السعودية التابعة لوزارة الإعلام، برنامجها التدريبي الدولي بعنوان “التحوّلات في المشهد الإعلامي العالمي”، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مسار “قادة الإعلام”، الذي أُقيم في جمهورية سنغافورة بالتعاون مع جامعة (NUS) المُصنفة في المرتبة الثامنة عالميًّا والأولى آسيويًّا وفق تصنيف (QS) العالمي للجامعات لعام 2025.
وعلى مدى خمسة أيام، شارك (40) قائدًا وقائدة من القطاعين الحكومي والخاص في برنامجٍ تدريبي مٌكثّف بواقع (30) ساعة تدريبية جمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي عبر محاضرات وورش عمل تفاعلية بإشراف (6) من الخبراء والمدربين العالميين، متناولًا مستقبل الإعلام في ظل التحولات التقنية، وأساليب توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى والإنتاج المرئي، واستشراف مستقبل الإعلام، إلى جانب (3) زياراتٍ ميدانية لمؤسساتٍ رائدة في مجال الإعلام والتقنية والابتكار شملت زيارة مقر “Oceanus Media Global” للاطّلاع على نماذج الإنتاج الإعلامي والتحول الرقمي، وزيارة “Changi Experience Studio” بوصفها إحدى أبرز التجارب الرقمية التفاعلية في سنغافورة، إضافةً إلى زيارة مقر “Meta Singapore” للتعرّف على أحدث الاتجاهات في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير المنصات الرقمية، ما أسهم في إكساب المشاركين خبرات عملية حول أفضل الممارسات العالمية في تطوير بيئات العمل الإعلامي وتعزيز جاهزيتهم للمتغيرات المستقبلية.
واختُتم البرنامج بتسليم المشاركين شهاداتٍ معتمدة من جامعة (NUS) وأكاديمية الإعلام السعودية، بحضور الرئيس التنفيذي للأكاديمية المكلّف المهندس مشعل بن أحمد التويجري، ونائب عميد التعليم التنفيذي في جامعة سنغافورة الوطنية الدكتورة سيرين سينو، وسط إشادةٍ بالمخرجات النوعية والتجارب التدريبية العالمية التي حقّقتها المرحلة الثالثة من البرنامج.
يأتي هذا المسار ضمن برنامج تدريبي مكوّن من أربع مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى بعنوان “إدارة الفعاليات الكُبرى” في مدينة لوزان السويسرية بالتعاون مع جامعة (EHL)، أعقبتها المرحلة الثانية في الرياض بعنوان: “الإعلانات الرقمية” بالتعاون مع كلية الأعمال (ESCP)، وجاءت المرحلة الثالثة في جمهورية سنغافورة بالتعاون مع جامعة (NUS) لتسلّط الضوء على التحوّلات في المشهد الإعلامي العالمي، ليُختتم المسار في العاصمة الرياض بدورة متقدمة في “إستراتيجيات الاتصال القيادي” بالتعاون مع جامعة (TEXAS).
يُذكر أن البرنامج يهدف إلى تمكين القيادات في مختلف القطاعات من مواكبة التحوّلات التقنية وصناعة التأثير في المشهد الإعلامي العالمي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع مؤسسات أكاديمية دولية عالمية، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.