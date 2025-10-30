يناقش مستقبل البحث والابتكار والاستثمار.. انطلاق لقاء الجامعات الحكومية والأهلية اليوم

البلاد (جدة)

برعاية وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان، تستضيف جامعة الأعمال والتكنولوجيا اليوم الخميس اللقاء التنسيقي الثاني بين الجامعات الحكومية والأهلية، بحضور قيادات التعليم العالي، لمناقشة مستقبل البحث والابتكار والاستثمار في الجامعات السعودية.

يبحث اللقاء ثلاثة محاور رئيسة: دور مجالس الأمناء في الحوكمة وتعزيز جودة الأداء، التطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار لدعم اقتصاد المعرفة، والاستثمار والأوقاف لضمان الاستدامة المالية للجامعات.

وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، أن رعاية وزير التعليم، تعكس دعم الحكومة للجامعات الحكومية والأهلية، مشيراً إلى أن استضافة اللقاء تأتي في إطار رسالة الجامعة؛ لتعزيز الحوار الأكاديمي وصياغة مستقبل التعليم الجامعي.

وسيثري اللقاء جلسات علمية وحوارية بمشاركة واسعة من مسؤولي الجامعات والخبراء؛ بهدف الخروج بتوصيات عملية، تسهم في تطوير منظومة التعليم الجامعي بالمملكة.