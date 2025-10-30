يايسله ردًا على” البلاد”: لا أريد التحدث عن لاعب بعينه

بدر النهدي (جدة)

أكد المدرب ماتياس يايسله مدرب النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي، بعد لقاء الأهلي و الرياض، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، بأنه لا يرغب بالحديث عن لاعب معين، عندما وجه له سؤالمن ” البلاد”، بأنه لم يكن يستطيع تسجيل أي هدف خلال مجريات اللقاء إلا من ركلة جزاء، وفي الدقائق الأخيرة، رغم امتلاكه مهاجما مثل ايفان توني، الذي لم يكن يؤدي بالشكل المطلوب، والذي ترغب به الجماهير الأهلاوية.

وأضاف مدرب الأهلي: كانت لدينا فرص لو سجلناها، لأنهينا اللقاء بانتصار كبير، كما ذكر أن اللاعبين عندما يكونون في داخل حدود منطقة الجزاء يجب عليهم ان يسجلوا.

وعن التعاقدات، أشار يايسله إلى أنه كان يجب علينا التوقيع مع لاعبين في الناحية الهجومية، خصوصاً بعد أن فقدنا فريمنيو على وجه الخصوص. كما افتقدنا في لقاء الليلة الذكاء الذي يحسم مثل تلك المباريات، خصوصاً بأنه لم يكن هناك فرق كبير في الاداء مقارنة بالانتصار الكبير الذي حققه امام الغرافة اسيوياً، الا انه عندما نواجه المرمى لم نستطع التسجيل.

واختتم حديثه بأن على لاعبي الأهلي التركيز بشكل أكبر في قادم الاستحقاقات.