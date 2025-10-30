وزير الصحة ونظيره الإيراني يبحثان تبادل الكفاءات

البلاد (الرياض)

التقى وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمد رضا ظفرقندي، حيث ناقش الطرفان تعزيز التعاون وتوسيع الاستثمارات في المجالات الصحية والطبية والدوائية؛ بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال حضور الوزير الإيراني فعاليات ملتقى الصحة العالمي بنسخته الثامنة في الرياض.

وبحث الجانبان أيضًا آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي عبر تبادل الكفاءات العلمية من أساتذة وطلاب، وتنسيق المؤتمرات والندوات المشتركة، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات بما يعزز التواصل بين المراكز الطبية ويسهم في تطوير المعرفة والابتكار الصحي بين البلدين. يأتي ذلك تجسيدًا لحرص الجانبين على توطيد العلاقات الصحية والعلمية، وفتح مسارات جديدة للتعاون في مجالات الدواء والبحث والابتكار، بما يدعم التنمية الصحية المستدامة ويعزز التكامل الإقليمي في القطاع الصحي.

من جهة ثانية، وبدعوة من وزير الصحة، عُقد لقاء ثنائي بين وزير الصحة في باكستان مصطفى كمال، ونظيره الأفغاني مولوي نور جلال جلالي.

وجرى خلال اللقاء المشترك الذي انعقد على هامش ملتقى الصحة العالمي، ومناقشة تعزيز جهود القضاء على شلل الأطفال في المناطق الأكثر تأثرًا، إلى جانب أهمية تعاون الطرفين في جميع ما يعزز الصحة وتذليل الصعوبات التي تواجه حملة القضاء على شلل الأطفال. وأعرب الوزيران الباكستاني والأفغاني عن شكرهما للمملكة على استضافة الاجتماع، وعلى دورها الريادي في دعم أجندة الصحة العالمية، مؤكدين التزام بلديهما بمواصلة الجهود المشتركة لاستئصال شلل الأطفال. فيما أكد فهد الجلاجل، أن المملكة مستمرة في دعم الجهود للقضاء على شلل الأطفال عالميًا.