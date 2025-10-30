الرئيسية
/
/
/
/
/
نيوم يتغلب على الخلود بثلاثية في ” روشن”
الرياضة

نيوم يتغلب على الخلود بثلاثية في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      30 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

استعاد فريق نيوم نغمة الانتصارات بعد فوزه المثير على مضيفه الخلود بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

سجّل أهداف نيوم كلٌّ من الجزائري سعيد بن رحمة في الدقيقتين (8 و66)، وهدف ثالث جاء عن طريق النيجيري وليام إيكونج بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (32).

 

في المقابل، أحرز هدفي الخلود الفرنسي كيفن ندورام في الدقيقة (5)، والأرجنتيني راميرو إنريكي في الدقيقة (82).

وبهذا الانتصار، رفع نيوم رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمّد رصيد الخلود عند 9 نقاط.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *