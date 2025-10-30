نيوم يتغلب على الخلود بثلاثية في ” روشن”

البلاد (جدة)

استعاد فريق نيوم نغمة الانتصارات بعد فوزه المثير على مضيفه الخلود بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

سجّل أهداف نيوم كلٌّ من الجزائري سعيد بن رحمة في الدقيقتين (8 و66)، وهدف ثالث جاء عن طريق النيجيري وليام إيكونج بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (32).

في المقابل، أحرز هدفي الخلود الفرنسي كيفن ندورام في الدقيقة (5)، والأرجنتيني راميرو إنريكي في الدقيقة (82).

وبهذا الانتصار، رفع نيوم رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمّد رصيد الخلود عند 9 نقاط.