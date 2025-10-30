نتائج غير مسبوقة وأرقام قياسية في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

محمد الجليحي (الرياض)

شهدت منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من (26 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل)، تحقيق اللاعبين واللاعبات من مختلف الدول نتائج مميزة في السباقات التي اتسمت بمستوى عالٍ من التنافسية والاحترافية.

وسجل المتسابق شيفشوك فاديم من روسيا الاتحادية رقمًا قياسيًا في تاريخ البطولة في سباق حواجز فردي، وذلك بزمن قياسي (14:84) ثانية، وفي السيدات جاءت مواطنته لودينا آنا في المركز الأول بمنافسات السيدات بزمن (15.49) ثانية.

وتعكس الأرقام غير المسبوقة والأرقام القياسية المتحققة في نسخة الرياض (2025) الاستعداد الكبير للمشاركين، وجاهزية اللاعبين في إبراز مهارات الإطفاء والإنقاذ في بيئة تنافسية تجمع بين اللياقة البدنية العالية والجاهزية الميدانية، كما أنها تعبر عن مستوى التنظيم الاحترافي الذي وفرته المملكة لإنجاح الحدث العالمي؛ مما يعزز مكانتها على خارطة الرياضات العالمية المتخصصة.



وأظهر المشاركون في المنافسات في أيامها الأولى مستويات فنية عالية، ومستويات أداء احترافية لفرق الإنقاذ الدولية، وتكاملًا في الأداء البدني والمهاري للمتسابقين ضمن أربع مسابقات رئيسة وهي: السلم الخطّاف، سباق (400) متر تتابع، مسابقة المكافحة، وكذلك سباق السلم الخطّاف الذي شهد إثارة بالغة وكسر عدة أرقام شخصية وعالمية.



ويشارك في البطولة التي تنظمها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، أكثر من (300) متسابق ومتسابقة يمثلون (13) فريقًا من (22) دولة.