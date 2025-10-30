منافسات قوية في سباق (400) متر تتابع ببطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

محمد الجليحي (الرياض)

تصوير (فايز الكرشمي)

شهدت بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ اليوم، منافسات قوية بين الفرق المشاركة في سباق (400) متر تتابع، وذلك على أرضية ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض، وذلك ضمن الحدث الرياضي الدولي الذي تستضيفه المملكة حتى 1 نوفمبر المقبل، وتنظمه وزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ.

وأقيمت صباح اليوم الأدوار التمهيدية في سباق (400) متر تتابع رجال، وسط تنافسية عالية بين جميع الفرق واللاعبين المشاركين، وذلك في أجواء رياضية احترافية، تلاه منافسات نصف النهائي والنهائي، فيما تشهد الفترة المسائية منافسات الأدوار التمهيدية من السباق للسيدات، ليُختتم اليوم بمنافسات نصف النهائي والنهائي للسيدات.

ويقيس سباق (400) متر تتابع في رياضة الإطفاء والإنقاذ كأحد المهارات الأساسية في الحماية المدنية، قدرات رجال وسيدات الدفاع المدني في مهارات الاستعداد البدني والعمل فريقًا واحدًا، والقدرة على التحمّل، من خلال سباق تتابعي بمشاركة أربعة متسابقين، ينفذ كل منهم جزءًا معينًا من عملية الإطفاء.