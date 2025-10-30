لقاء ثلاثي لتطوير العلاقات بين المملكة وسوريا وكوسوفا.. ولي العهد يبحث مع قادة دول ومسؤولين تعزيز التعاون

البلاد (الرياض)

عقد في الرياض أمس (الأربعاء)، لقاء ثلاثي بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وفخامة السيدة فيوسا عثماني سادريو رئيسة جمهورية كوسوفا. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة وسوريا وكوسوفا، وسبل تعزيزها وتطويرها.

والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أمس -كلاً على حده- الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، و الرئيس غوستافو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا، ومانويل ماريرو كروز رئيس وزراء جمهورية كوبا، والرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما رئيس جمهورية غينيا الإستوائية، والوفود المرافقة لهم، وذلك على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وجرى خلال اللقاءات، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والبلدان الشقيقة والصديقة وفرص تعزيز وتطوير فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما استقبل ولي العهد، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، أمس في الرياض، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ، مستعرضاً معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون المشترك وآفاق تعزيزه، بالإضافة إلى بحث المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على المستوى الدولي، والجهود المبذولة تجاهها. حضر اللقاءات، عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين من المملكة، ووفود البلدان الأخرى.