قادة الإعلام يستكشفون تجارب التحوّل الرقمي والإبداعي في كُبرى المؤسسات العالمية بسنغافورة

واستهلّ المشاركون اليوم الأول بزيارة شركة Oceanus Media Global، التي تُعد من أبرز الشركات المتخصصة في الحلول الإعلامية الرقمية المتكاملة، حيث اطّلعوا على أحدث التقنيات المستخدمة في إنتاج المحتوى والبث الرقمي، وتعرّفوا على نماذج عملية في بناء الإستراتيجيات الإعلامية القائمة على التحليلات والبيانات، كما ناقشوا مع فرق الإبداع والتحوّل الرقمي بالشركة تجارب رائدة لعلامات تجارية عالمية في توظيف التكنولوجيا لبناء السمعة المؤسسية وتعزيز الاتصال الإستراتيجي.

وفي اليوم الرابع، زار المشاركون Changi Experience Studio في مطار شانغي، إحدى أبرز الوجهات التفاعلية في سنغافورة، حيث خاضوا تجربة غامرة تحكي رحلة تطوّر المطار وبناء علامته الوطنية المميزة. وتعرفوا خلال الجولة على كيفية توظيف الابتكار والتقنيات الذكية في تحسين تجربة المسافرين وصناعة هوية وطنية قائمة على التميّز والجاذبية العالمية.