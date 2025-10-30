قادة الإعلام يستكشفون تجارب التحوّل الرقمي والإبداعي في كُبرى المؤسسات العالمية بسنغافورة

واس (سنغافورة)
خصصت أكاديمية الإعلام السعودية التابعة لوزارة الإعلام، ضمن برنامجها التدريبي الدولي “التحوّلات في المشهد الإعلامي العالمي”، المقام في جمهورية سنغافورة، زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات العالمية الرائدة بهدف الاستزادة المعرفية، والاستفادة من التجارب النوعية في التحوّل الرقمي والإبداعي، بما يعزز تبني ممارسات متقدمة تُسهم في تطوير منظومة الاتصال وصناعة التأثير على المستوى العالمي.
ويأتي البرنامج ضمن المرحلة الثالثة من مسار “قادة الإعلام” الذي تنفّذه الأكاديمية، بمشاركة نخبة من القيادات الإعلامية من القطاعين العام والخاص، وينفذ بالتعاون مع جامعة (NUS) المصنفة في المرتبة الثامنة عالميًّا والأولى آسيويًّا وفق تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2025.
واستهلّ المشاركون اليوم الأول بزيارة شركة Oceanus Media Global، التي تُعد من أبرز الشركات المتخصصة في الحلول الإعلامية الرقمية المتكاملة، حيث اطّلعوا على أحدث التقنيات المستخدمة في إنتاج المحتوى والبث الرقمي، وتعرّفوا على نماذج عملية في بناء الإستراتيجيات الإعلامية القائمة على التحليلات والبيانات، كما ناقشوا مع فرق الإبداع والتحوّل الرقمي بالشركة تجارب رائدة لعلامات تجارية عالمية في توظيف التكنولوجيا لبناء السمعة المؤسسية وتعزيز الاتصال الإستراتيجي.
وفي اليوم الرابع، زار المشاركون Changi Experience Studio في مطار شانغي، إحدى أبرز الوجهات التفاعلية في سنغافورة، حيث خاضوا تجربة غامرة تحكي رحلة تطوّر المطار وبناء علامته الوطنية المميزة. وتعرفوا خلال الجولة على كيفية توظيف الابتكار والتقنيات الذكية في تحسين تجربة المسافرين وصناعة هوية وطنية قائمة على التميّز والجاذبية العالمية.
ويختتم البرنامج في اليوم الخامس بزيارة المقر الإقليمي لشركة “Meta”، حيث يعقد المشاركون جلسات مع عدد من قادة الشركة تتناول إستراتيجيات الاتصال الرقمي، وإدارة الأزمات، والتعامل مع المؤثرين، إلى جانب مناقشة دراسات حالة حول الشراكات الإعلامية وسرد القصص الإبداعي، واستكشاف بيئات العمل المبتكرة التي تحفّز الإبداع والإنتاجية.
يُذكر أن مسار “قادة الإعلام”، الذي تنفّذه أكاديمية الإعلام السعودية، يهدف إلى بناء قدرات قيادية وطنية قادرة على قيادة التحوّل في القطاع، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.