دراسة سريرية رائدة .. المستشفى الافتراضي: الذكاء الاصطناعي دقيق بكشف أمراض القلب

البلاد (الرياض)

أجرى مستشفى صحة الافتراضي دراسة سريرية رائدة، نفذها مركز الأبحاث السريرية الرقمية التابع له، للتحقق من دقة منصة “iSelfie.ai” الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن أمراض القلب والحالات المزمنة المرتبطة بها.

وقد أجريت الدراسة بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA) والإدارة العامة للبحوث والدراسات، على أكثر من ألف مشارك.

جاء تنفيذ الدراسة بالتعاون مع نخبة من الجهات الطبية الوطنية الرائدة، من ذلك المركز الوطني للقلب، ومركز الملك فيصل لأمراض القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في جدة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة، ومدينة الملك فهد الطبية؛ مما يعكس أهمية هذا التعاون في تعزيز البحث الطبي في المملكة.

وكانت هذه التقنية قد خضعت سابقًا لتجارب سريرية في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، محققة نتائج واعدة من حيث الدقة والموثوقية.

يأتي ذلك ضمن توجه إستراتيجي لتسريع تطوير العلاجات، وتعزيز الابتكار البحثي، وتمكين الكوادر الصحية من أدوات متقدمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وسلامة المرضى، تحقيقًا لمستهدفات التحول الصحي ورؤية 2030.