تعادل ضمك والفتح في ” روشن”

البلاد (جدة)
تعادل فريق ضمك مع ضيفه الفتح بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس في إطار الجولة رقم 12 من عمر دوري روشن السعودي.
تقدم للفريق الضيف سفيان بن دبكة مع الدقيقة 47، وعادل ضمك النتيجة بعد مرور 63 دقيقة بهدف عكسي سجله مدافع الفتح مروان سعدان بالخطأ في مرماه.
ورفع ضمك رصيده أيضًا إلى 3 نقاط ليحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة ويستمر دون تحقيق أي انتصار حتى الآن.
هدف #بن_دبكة الأول لـ الفتح .#ضمك 0 × 1 #الفتح
بالخطأ .. #مروان_سعدان يمنح ضمك هدف التعادل.#ضمك 1 × 1 #الفتح
