الرياضة

تعادل ضمك والفتح في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      30 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

تعادل فريق ضمك مع ضيفه الفتح بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس في إطار الجولة رقم 12 من عمر دوري روشن السعودي.

تقدم للفريق الضيف سفيان بن دبكة مع الدقيقة 47، وعادل ضمك النتيجة بعد مرور 63 دقيقة بهدف عكسي سجله مدافع الفتح مروان سعدان بالخطأ في مرماه.

التعادل رفع رصيد الفتح إلى 5 نقاط ليحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري روشن.

ورفع ضمك رصيده أيضًا إلى 3 نقاط ليحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة ويستمر دون تحقيق أي انتصار حتى الآن.

 

 

