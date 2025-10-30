تأهل 12 وجهة عالمية إلى المرحلة النهائية من جوائز TOURISE 2025

البلاد (الرياض)
أعلن منتدى TOURISE، أسماء الوجهات السياحية المتأهلة إلى المرحلة النهائية من جوائز 2025 TOURISE، وذلك بعد اجتيازها مرحلتين من التقييم، ونجحت في إعادة رسم ملامح جديدة لمستقبل السياحة العالمي، وأثبتت قدرتها على تقديم تجارب ثرية ومُلهمة تتجاوز المفهوم التقليدي لتجربة السفر.
واستندت الترشيحات النهائية إلى توصيات السياح الذين خاضوا تلك التجارب وزاروا هذه الوجهات، إلى جانب تقييمات نخبة من خبراء قطاع السياحة، وإسهامات مؤسسات دولية متخصصة في القطاع.
ففي فئة أفضل وجهة للفنون والثقافة، تأهلت مدينة “كيوتو” اليابانية، التي تتميز بحدائقها الفريدة وتتجسّد ثقافتها العريقة في حرفها التقليدية، ومدينة “باريس” الفرنسية التي تشتهر بمتاحفها وازدهار فنونها الحديثة، ومدينة “نيويورك” الأمريكية التي تحتضن متاحفًا عالمية وتنبض بفنون الشوارع التي تميّز مشهدها الحضري الثقافي.
وفي فئة أفضل وجهة للمغامرات، فتأهلت جزر “غالاباغوس”، التي تشتهر بتنوعها البحري وحياتها الفطرية الآسرة، و”أنكاش” التي تتميز ببحيراتها الجليدية وقممها المميزة، ومتنزه “بوندي الوطني” الذي يتيح للسياح استكشاف فرصة استكشاف غاباته الكثيفة وخوض تجربة فريدة في موطن الغوريلات.
أما في فئة أفضل وجهة للأطعمة وفنون الطهي تأهلت “طوكيو” الشهيرة بتنوّع أطعمتها التي تجمع بين الأصالة والدقة في التحضير، و “لندن” التي تتميز بمطابخها البريطانية الحديثة وتنوّع النكهات العالمية المنتشرة في أرجائها، و”هونغ كونغ” التي تقدّم تجربة طهي متكاملة تجمع بين المطاعم الفاخرة وأكشاك الطعام الشعبية؛ لتجسد جميعها ثراء المشهد العالمي لفنون الطهي.
وفي فئة أفضل وجهة للتسوّق، تأهلت “سنغافورة” التي تتميز بمراكزها وأحيائها التصميمية وأسواقها الثقافية التي تجمع بين الحداثة والتراث في مدينة تربط الشرق بالغرب، و”باريس” عاصمة الأزياء، التي تضم دور أزياء عريقة ومتاجر متخصصة وأسواقًا للسلع المستعملة، و “لندن” التي تجمع بين التراث والحداثة.
أما في فئة أفضل وجهة للترفيه فتأهلت “سيول”، التي تمثّل مزيجًا من الابتكار والثقافة، و”طوكيو” بما تقدّمه من عروض ومعالم جذب سياحي غامرة، و”مكسيكو سيتي” التي تجمع بين المهرجانات والتقاليد الأصيلة.
وأوضح معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة منتدى TOURISE الأستاذ أحمد الخطيب أن تأهل تلك الوجهات إلى المرحلة النهائية من جوائز TOURISE تجسد روح الابتكار المتجددة وعمق الضيافة التي باتت سمةً أساسية لتجربة السفر المعاصرة، لافتًا النظر إلى هذه المدن والمناطق المتميزة لا تكتفي بجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، بل تُلهِم الخيال، وتُعزّز التقارب الثقافي، وتُعيد تشكيل النظرة إلى العالم من حولنا.
وقال: “بينما تواصل المملكة العربية السعودية ريادتها في بناء مستقبل سياحي مستدام وتحولي، نفخر بتكريم وجهات تُرسي معايير جديدة للتميّز، وتترك أثرًا لا يُمحى في ذاكرة كل مسافر، وتُذكّرنا بأن الاستكشاف الحقيقي قادر على توحيد الشعوب وإلهامهم حتى بعد انتهاء الرحلة”.
يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الوجهات الفائزة، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى TOURISE 2025، الذي ينعقد في الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025، بحضور قادة وخبراء من قطاعات السياحة، والثقافة، والاستثمار، والتقنية, وستتولى لجنة تحكيم رفيعة المستوى اختيار الوجهات الفائزة بعد أن أشرفت على مراحل التقييم السابقة.
وتضم لجنة تحكيم الجوائز نخبة من الخبراء العالميين في قطاعات السياحة، والفنون، والأزياء، والثقافة، وتُعد جوائز TOURISE مبادرة عالمية تهدف إلى تكريم الوجهات السياحية التي تبني جسورًا ثقافية بين الشعوب وتمنح الزوار تجارب استثنائية وفريدة تبقى راسخة في الذاكرة, وتشمل 5 فئات رئيسة وهي: الفنون والثقافة، والمغامرات، والأطعمة وفنون الطهي، والتسوق، والترفيه، وتحظى الجهة الفائزة في كل فئة بفرصة المنافسة على الجائزة الكبرى لأفضل وجهة شاملة.
