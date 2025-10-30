الرياضة

بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ| منتخب روسيا يتوج بسباق (400) متر تتابع

30 أكتوبر 2025
محمد الجليحي (الرياض)
تصوير (فايز الكرشمي)
حقق منتخب روسيا المركز الأول في سباق (400) متر تتابع لفئتي الرجال والسيدات، ضمن منافسات اليوم الثالث من بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ (2025)، المقامة على مضمار مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.
جاء فوز المنتخب الروسي بعد تحقيقه زمن (54.73) ثانية في فئة الرجال، و(59.99) ثانية في فئة السيدات، وسط منافسة قوية من المنتخبات المشاركة، وحضور جماهيري مميز شهد تفاعلًا واسعًا مع مجريات السباق.
وتُختتم البطولة التي تُقام للمرة الأولى بمشاركة (22) دولة غدًا، بإقامة سباق المكافحة ” الانتشار القتالي”، وذلك في ختام الحدث العالمي الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ.
