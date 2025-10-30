اللجنة المنظمة لبطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ تنفذ فعاليات ثقافية وتراثية

البلاد (الرياض)
نفذت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة للوفود المشاركة في البطولة التي تستضيفها المملكة، خلال الفترة من (26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل)، وتنظمها وزارة الداخلية ممثلةً بالمديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، وذلك في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.
وشهدت الفعاليات، عرضًا للموروث الثقافي السعودي من الأزياء التقليدية والمقتنيات الحرفية التي تعبّر عن تنوّع مناطق المملكة، وأركانًا تفاعلية تعكس أصالة المجتمع السعودي.
تأتي هذه المبادرة لتعزيز التواصل الثقافي بين المملكة والدول المشاركة، وتجسيد رسالة البطولة، التي تجمع بين روح المنافسة الرياضية والتواصل الثقافي بين الشعوب.