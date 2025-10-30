الرياضة الإصابات تضرب الهلال وتُغيب سافيتش ونونيز

محمد الجليحي (الرياض) باتت مشاركة سافيتش ونونيز مستحيلة، بعد إعلان النادي عن إصاباتهما وعدم قدرتهما على المشاركة في مواجهة الشباب غدا الجمعة على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي. يدخل الهلال، وهو في المرتبة الثالثة برصيد 14 نقطة خلف النصر والتعاون، ويأمل مدربه الإيطالي سيمون إنزاغي في مواصلة انتصاراته قبل مواجهة الغرافة القطري ،ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة الأسبوع القادم في قطر. ويحدو إنزاغي الأمل في مشاركة سالم الدوسري( افضل لاعب آسيوي) الذي شارك لليوم الثاني مع الفريق في التدريبات، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به؛ إبان مشاركته مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم، التي تأهل خلالها منتخبنا إلى المونديال.