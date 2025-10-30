الرئيسية
الأهلي يواصل النزيف ويتعادل مع الرياض
الرياضة

الأهلي يواصل النزيف ويتعادل مع الرياض

30 أكتوبر 2025

البلاد (جدة)

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة الأهلي والرياض التي جرت مساء اليوم الخميس بملعب الإنماء في جدة، ضمن منافسات الجولة “7” من دوري روشن السعودي.

سجل إيفان توني هدف الأهلي مع الدقيقة 90+1 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 90+11 رد الرياض من ركلة جزاء أيضًا سجلها اللاعب توزي.

وشهد اللقاء تلقي زياد الجهني لاعب الأهلي بطاقة حمراء في الدقيقة 102، بعد تدخله على لاعب الرياض.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، ويواصل إهدار النقاط بشكل متتالٍ.

ورفع الرياض رصيده إلى 7 نقاط بعد التعادل مع الأهلي ليحتل المركز الثاني عشر.

 

 

 

