الأهلي يواصل النزيف ويتعادل مع الرياض

البلاد (جدة)
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة الأهلي والرياض التي جرت مساء اليوم الخميس بملعب الإنماء في جدة، ضمن منافسات الجولة “7” من دوري روشن السعودي.
سجل إيفان توني هدف الأهلي مع الدقيقة 90+1 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 90+11 رد الرياض من ركلة جزاء أيضًا سجلها اللاعب توزي.
التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن، ويواصل إهدار النقاط بشكل متتالٍ.
ورفع الرياض رصيده إلى 7 نقاط بعد التعادل مع الأهلي ليحتل المركز الثاني عشر.
هدف الأهلي الأول في الوقت القاتل عن طريق #إيفان_توني.#الأهلي 1 × 0 #الرياضpic.twitter.com/za9vLNLfV8 #صحيفة_البلاد | #النادي_الأهلي | #نادي_الرياض | #الأهلي_الرياض@ALAHLI_FC | @SPL | @AlRiyadhFC https://t.co/jUXMJhhTPK
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 30, 2025
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#توسي يسجل هدف التعادل بركلة جزاء للرياض في الأحداث الأخيرة من نهاية المباراة.#الأهلي 1 × 1 #الرياضpic.twitter.com/tbag3aHHyU #صحيفة_البلاد | #النادي_الأهلي | #نادي_الرياض | #الأهلي_الرياض@ALAHLI_FC | @SPL | @AlRiyadhFC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) October 30, 2025