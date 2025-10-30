الرئيسية
الأخضر يواجه كوت ديفوار والجزائر ودياً في جدة

30 أكتوبر 2025

البلاد (جدة)

يخوض الأخضر السعودي مباراتين وديتين خلال فترة أيام “فيفا” في شهر نوفمبر المقبل، وذلك ضمن معسكره الإعدادي الذي سيقام في جدة خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.

ويستضيف “الأخضر” منتخب كوت ديفوار في لقاء ودي يوم الجمعة 14 نوفمبر على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، فيما سيواجه منتخب الجزائر يوم الثلاثاء 18 نوفمبر على الملعب ذاته.

يذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثانية ببطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مباراة عُمان والصومال، والفائز من مباراة جُزر القمر واليمن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

