الرياضة اتحاد القدم يطرح كراسة النقل التلفزيوني لوديتي الأخضر بمعسكره المقبل

هاني البشر ( الرياض )

طرح الاتحاد السعودي لكرة القدم كراسة النقل التلفزيوني لمباراتي المنتخب السعودي الأول الوديتين، ضمن معسكره الإعدادي القادم، المقرر إقامته خلال فترة التوقف الدولي شهر نوفمبر المقبل، في جدة. وسيستضيف الأخضر في جدة منتخبي الجزائر وساحل العاج في مباراتين وديتين، ضمن الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب. وكان المنتخب السعودي قد تأهل لكأس العالم 2026 بعد فوزه على منتخب إندونيسيا وتعادله مع منتخب العراق ضمن مباراتي الملحق الآسيوي، الدي استضافه “الأخضر” في جدة، والمؤهل إلى نهائيات كأس العالم.