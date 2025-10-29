وسط مخاوف من تصعيد إسرائيلي.. أورتاغوس تبحث جهود إزالة مخابئ سلاح حزب الله

البلاد (بيروت)

وسط مخاوف من احتمال شن إسرائيل حملة جوية جديدة على حزب الله، وصلت الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة تهدف إلى تقييم الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، حيث التقت أمس (الثلاثاء)، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الحليف المقرب لحزب الله، في لقاء وصفته مصادر بأنه “جيد وبناء”. وأكدت المصادر أنه لا صحة لما أشيع خلال الأيام الماضية من رسائل أمريكية تحذيرية للبنان بشأن حرب جديدة، مشيرة إلى أن “التهويل لم يكن له مكان في اللقاء”.

وذكرت المصادر لبنانية، وفقاً للحدث، أن بري شدد خلال اللقاء على التزام لبنان بالاتفاقات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الالتزام المطلوب يجب أن يكون متبادلاً من الجانب الإسرائيلي. وأضافت أن رئيس مجلس النواب أشار إلى أن لجنة المتابعة، أو ما يُعرف بالميكانيزم، هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ومن المتوقع أن تحضر أورتاغوس، بصحبة نائبة مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اجتماعاً اليوم لمراجعة جهود الجيش اللبناني لإزالة مخابئ أسلحة حزب الله في جنوب البلاد، تماشياً مع الاتفاق الذي بدأ سريانه في 27 نوفمبر 2024.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من تكثيف الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص، معظمهم من أعضاء حزب الله. ويخشى عدد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين أن يكون القصف الإسرائيلي مقدمة لحملة جوية موسعة على لبنان.