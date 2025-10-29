مواجهات نارية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

البلاد (الرياض)

سحبت اليوم قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وقد أسفرت الفرعة عن مواجهات نارية؛ حيث يواجه نادي الهلال نظيره الفتح، فيما يلعب نادي الاتحاد ضد الشباب

وقد ضمت قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية من البطولة” الأهلي والاتحاد والهلال والخليج والخلود والفتح والقادسية والشباب” ليكتمل نصاب الفرق المنافسة على اللقب الأغلى في كرة القدم السعودية.

وجاءت مباريات ربع نهائي بطولة كأس الملك كالتالي: