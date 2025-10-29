الرياضة

مواجهات نارية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      29 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

سحبت اليوم قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وقد أسفرت الفرعة عن مواجهات نارية؛ حيث يواجه نادي الهلال نظيره الفتح، فيما يلعب نادي الاتحاد ضد الشباب

وقد ضمت قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية من البطولة” الأهلي والاتحاد والهلال والخليج والخلود والفتح والقادسية والشباب” ليكتمل نصاب الفرق المنافسة على اللقب الأغلى في كرة القدم السعودية.

وجاءت مباريات ربع نهائي بطولة كأس الملك كالتالي:

  • الخلود × الخليج (ملعب الخلود)
  • الاتحاد × الشباب (ملعب الاتحاد)
  • الهلال × الفتح (ملعب الهلال)
  • الأهلي × القادسية (ملعب الأهلي)
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *