” الصحة العالمية” تدين الهجوم على مستشفى الأمومة السعودي في الفاشر

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      29 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
واس (جنيف)
أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم على مستشفى الأمومة السعودي بمدينة الفاشر شمال دارفور، بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت المرفق الطبي واختطاف عدد من العاملين الصحيين.
وأعرب المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم عن صدمته البالغة إزاء مقتل (460) مريضًا ومرافقًا في المستشفى، مشيرًا إلى أن المنظمة وثقت ما مجموعه (185) هجومًا على المرافق الصحية منذ اندلاع الصراع في السودان في أبريل 2023، أسفرت عن مقتل (1204) أشخاص وإصابة (416) آخرين، مضيفًا أن (49) من تلك الهجمات وقعت خلال العام الجاري وحده، وأدت إلى مقتل (966) شخصًا.
ودعا أدهانوم إلى الوقف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات على الرعاية الصحية، مشددًا على أن المرضى والعاملين الصحيين والمنشآت الطبية يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.
