” الصحة العالمية” تدين الهجوم على مستشفى الأمومة السعودي في الفاشر

أدانت منظمة الصحة العالمية الهجوم على مستشفى الأمومة السعودي بمدينة الفاشر شمال دارفور، بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت المرفق الطبي واختطاف عدد من العاملين الصحيين.