مليشيا الحوثي تشن حملة داخل صفوفها

8 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      29 أكتوبر 2025

البلاد (صنعاء)
نفذت مليشيا الحوثي حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من عناصرها على خلفية اتهامات بالتجسس، فيما اختطفت عدداً من الموظفين الأمميين على خلفيات اتصالاتهم مع وزير خارجية الجماعة السابق جمال عامر.
وجاءت هذه التطورات بعد اقتحام عناصر حوثية، قبل يومين، لمكاتب الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، حيث اعتقلت عدداً من موظفي المنظمة الدولية. وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن موظفاً آخر بالمنظمة اعتُقل أمس الأول، ما رفع عدد موظفي الأمم المتحدة الذين تم القبض عليهم في الأيام الأخيرة إلى ستة.
وأشار دوجاريك إلى أن نحو 59 موظفاً من الأمم المتحدة محتجزون لدى الحوثيين، بعضهم منذ سنوات، وأن هذه الإجراءات تجعل من الصعب بشكل متزايد على الوكالة تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مختلف مناطق البلاد.

