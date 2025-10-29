لقاء ثلاثي في الرياض يجمع سمو ولي العهد والرئيس السوري ورئيسة كوسوفا

البلاد (الرياض)
عقد في الرياض اليوم لقاء ثلاثي بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، وفخامة السيدة فيوسا عثماني سادريو رئيسة جمهورية كوسوفا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة وسوريا وكوسوفا، وسبل تعزيزها وتطويرها.
حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م