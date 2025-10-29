متابعات

في عملية دولية مشتركة.. القوات البحرية السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة

البلاد (الرياض)
تمكنت قوة الواجب المختلطة “CTF-150” التي تتولى قيادتها حاليًا القوات البحرية الملكية السعودية، من إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة، وذلك خلال عملياتها في منطقة المسؤولية.
وجاء ذلك ضمن العملية المركّزة “المصمك” التي نُفذت بقيادة وتنسيق قوة الواجب المختلطة “CTF-150″، في إطار الجهود الدولية المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات والأنشطة غير المشروعة في أعالي البحار.
وأوضح قائد قوة الواجب المختلطة “CTF-150” العميد البحري الركن فهد بن صنيدح الجعيد، أن سفينة القوات البحرية الباكستانية “اليرموك” نفذت إحدى أنجح عمليات ضبط المخدرات في تاريخ القوات البحرية المختلطة “CMF”، حيث تمكنت من اعتراض زورقين خلال أقل من 48 ساعة.
وبيّن أن العملية أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من مادة الميثامفيتامين “الشبو” على متن الزورق الأول، والميثامفيتامين والكوكايين على متن الزورق الثاني.
وأكد العميد الجعيد أن نجاح عملية “المصمك” يجسد أهمية التعاون الدولي وتكامل الجهود في تعزيز الأمن البحري ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزام القوات البحرية المختلطة “CMF” بمواصلة جهودها في التصدي لعمليات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار الممرات البحرية، وحماية المصالح الإقليمية والدولية وضمان حرية الملاحة البحرية.
