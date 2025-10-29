  غضب من مقارنته بكونسيساو.. خيسوس: رحلة الهند سبب الخسارة

هاني البشر (الرياض)

قال خيسوس مدرب فريق ⁧‫النصر‬⁩ في المؤتمر الصحافي، الذي أعقب لقاء النصر والاتحاد: هذه ثالث مباراة أمام ⁧‫الاتحاد‬⁩ فزنا في مباراتين وخسرنا مباراة، وفي الشوط الأول كانت الكفة متساوية، وبعد الكرت الأحمر بحثنا عن التعادل ولم نوفق، والخصم دافع جيداً وهذه أول هزيمة لنا هذا الموسم.

وعن عدم أخراج كريستيانو كنا فعل مدرب الاتحاد مع بنزيما، قال:” التغيير يمثل الاتحاد ومدربه.. وكريستيانو نحن احتجناه سواء في الكرات العالية أو الكرات الثابتة.. ومشكلتنا اليوم لم تكن كريستيانو بل الارهاق والتعب “.

وأضاف خيسوس ” لا ننسى أننا لعبنا أمام فريق قوي وكبير، وهو بطل الدوري والكأس.. والخسارة ليس لها علاقة بأمور تكتيكية بل مباراة كبيرة بين فريقين كل منهما، كان يبحث عن الفوز ، عدنا من رحلة طويلة من الهند، وكنا مرهقين وبعض اللاعبين أصيبوا بالانفلونزا، منهم جواو فيليكس الذي اضطررت لتغييره “.

وأضاف خيسوس: بروزوفيتش له 10 أيام لم يشارك مع الفريق، وشارك فقط في تدريب الأمس، وأنتم تتحدثون دون معرفة عن وضع الفريق.

ورفض خيسوس مدرب فريق النصر الرد أن كونسيساو سبب له مشاكل، بعد أن فاز على خيسوس آخر ثلاث مواجهات بالدوري البرتغالي، على اعتبار المواجهات السابقة وانه تسبب بإقالته من الدوري البرتغالي؛ حيث قال: تريدوننا نتكلم عن الدوري البرتغالي!! ما هذه الأسئلة!

واختتم حديثة بقوله: اليوم خسرنا منافسة كبيرة “كأس الملك” .. وبطولة الدوري هي أولويتنا وهي هدفنا الأول، كأس الملك كان هدفنا الثاني ولم نوفق.