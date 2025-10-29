“شري” راعياً رسمياً لنادي الهلال

محمد الجليحي (الرياض)

وقعت شركة نادي الهلال مساء اليوم الأربعاء عقد رعاية جديدا مع شركة “شري” لتأجير السيارات CHERR؛ لتصبح بموجب الاتفاقية راعيًا رسميًا، لمدة ثلاثة مواسم، يظهر على إثرها شعار “شري” في منطقة أسفل الكتف الأيسر لأطقم التدريبات والإحماء والسفر

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر “المملكة أرينا” بحضور صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، والمهندس “رياض الرميزان” رئيس مجلس إدارة “شري”.

مثّل الهلال في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي السيد “ستيف كالزادا”، إلى جانب نظيره في “شري” “عبدالعزيز السويل”، بحضور عدد من منسوبي الجهتين.

وبهذا العقد يرفع نادي الهلال من استثماراته وعقود الرعاية ويعزز موقعه؛ كأكثر الأندية السعودية دخلاً من عقود الرعاية والشراكات؛

حيث بلغت إيرادات الهلال في العام المالي الماضي 2024 نحو 1.09 مليار ريال

الجدير بالذكر ان الهلال وقع عقودا مؤخرا ساهمت في رفع القيمة المالية لنادي الهلال؛ مثل عقود الرعاية مع المربع الجديد، وهي شراكة استراتيجية، وكذلك مع شركة هاير الصينية، ومع يونيلومين سبورتس، بالإضافة إلى عقد مع مشروع THE RIG التابع لصندوق الاستثمارات العامة لمدة ثلاثة مواسم رياضية.