سوريا.. مقتل شخصين في هجوم على حافلة ركاب

البلاد (دمشق)

قُتل شخصان وأصيب آخرون أمس (الثلاثاء) جرّاء هجوم مسلح استهدف حافلة تقل مدنيين على الطريق الواصل بين دمشق ومحافظة السويداء في الجنوب السوري، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد فتح مسلحون مجهولون النار بشكل مباشر على الحافلة عند محطة”محروقات مرجانة”، ما أدى إلى وقوع الضحايا، في حين سارعت فرق الإسعاف إلى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، من دون أن تتضح بعد مدى خطورة إصاباتهم. وتعمل الجهات الأمنية السورية على ملاحقة المنفذين الذين لاذوا بالفرار فور تنفيذ الهجوم، وسط تشديدات أمنية على الطرق في محيط المنطقة وتكثيف عمليات التحري لجمع الأدلة.

ويأتي هذا الهجوم في ظل توترات أمنية تشهدها بعض المناطق الجنوبية من سوريا، حيث تتكرر حوادث مشابهة تستهدف وسائل النقل والمارة، في وقت لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عن الاعتداء حتى الآن.