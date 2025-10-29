سمو ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية غينيا الإستوائية

البلاد (الرياض)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فخامة الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما رئيس جمهورية غينيا الإستوائية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش انعقاد النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.
حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.
