رئيس الجمهورية العربية السورية يغادر الرياض
8 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ 29 أكتوبر 2025

البلاد (الرياض)

غادر الرياض اليوم، فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والوفد المرافق له.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، والمستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.