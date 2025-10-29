جناح اليابان في “بوليفارد وورلد” يستحضر ذكريات جيلَي الثمانينيات والتسعينيات ويجسد تلاقي الأصالة بالحداثة

البلاد (الرياض)
يستقطب جناح اليابان في منطقة “بوليفارد وورلد” أنظار الزوار بمزيٍج من الحنين والإبداع، إذ يتصدر المشهد مجسم “جرندايزر” العملاق الذي أعاد إلى الأذهان ذكريات جيلي الثمانينيات والتسعينيات ممن ارتبطوا بعالم الرسوم المتحركة اليابانية وقصص الأبطال، في مشهٍد يبعث مشاعر الدهشة والحنين في آٍن واحد.
ولا يقتصر الحضور الياباني في بوليفارد وورلد على الرموز الفنية والخيالية، بل يمتد ليقدم تجربة متكاملة تمزج بين عمق الثقافة اليابانية وتطورها التقني، في عرضٍ بصري يجسد روح اليابان وقدرتها على الجمع بين الأصالة والحداثة.
وتتجلى ملامح الثقافة اليابانية في تفاصيل تصميم الجناح المستلهمة من الطراز المعماري التقليدي والأسقف المنحنية، إلى جانب الأضواء المبهرة التي تحاكي أجواء شوارع طوكيو الحديثة، ما يتيح للزائر خوض تجربة واقعية تعكس الدقة والتنظيم والجمال البسيط الذي يميز اليابان، بينما تضفي الموسيقى والأزياء والأطعمة الشعبية أجواٍء تحاكي الحياة اليومية.
ويمثل جناح اليابان في “بوليفارد وورلد” أحد أبرز مظاهر التقارب الثقافي الذي يتيح للزوار التعرف على أحد أكثر الشعوب حفاظًا على تراثها وتقدّمًا في مجالات التقنية والابتكار، بما يعكس في جعل قطاع الترفيه منصًة للتواصل الحضاري وتعزيز التفاهم بين الثقافات.