توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين المملكة وطاجيكستان

8 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      29 أكتوبر 2025
البلاد (الرياض)
​وقّعت حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني، وحكومة جمهورية طاجيكستان، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية، وذلك على هامش بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025، التي تستضيفها مدينة الرياض.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب الميدانية والتقنية في مجالات الوقاية من المخاطر، والاستجابة للحالات الطارئة، ورفع القدرات البشرية والتدريبية في مجالات الدفاع المدني والحماية المدنية.

كما تسعى المذكرة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك في مجالات البحث والإنقاذ، وإدارة الكوارث، ودعم الجهود الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية والتأهب للطوارئ، إضافة إلى تعزيز الشراكة الدولية للمملكة في مجالات السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار حرص الجانبين على توطيد العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون الدولي في المجالات الإنسانية والوقائية.​

