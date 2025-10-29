السواحه يبحث مع قادة شركات عالمية الاستثمارات التقنية

البلاد (الرياض)

عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة سلسلة من الاجتماعات مع عددٍ من قادة كبرى الشركات العالمية، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، لمناقشة فرص الشراكة في تطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز الاستثمارات النوعية في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام. واجتمع السواحه مع الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Honeywell فيمال كابور، لمناقشة الشراكة في التقنيات الصناعية والمدن الذكية، وسبل التعاون في تطوير الطاقة المستدامة وحلول إنترنت الأشياء الصناعية، التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة، بما يعزز التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على التقنية والمعرفة. كما اجتمع مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Liberty Strategic Capital ستيفن منوشين، لمناقشة فرص الاستثمار في الشركات السعودية الناشئة، وذلك تعزيزًا لاستثمارات رأس المال الجريء، ودعم ريادة الأعمال في المملكة. وناقش الاجتماع سبل تعزيز الشراكات الاستثمارية في منظومة الابتكار والتقنية، ودعم نمو الشركات الناشئة، وتسريع وصولها إلى الأسواق العالمية.

وفي سياق تمكين المبرمجين ورواد الأعمال بالتقنيات الحديثة، اجتمع السواحه مع الرئيس التنفيذي لشركة Replit أمجد مسعد، لمناقشة الشراكة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوكيلي (AI Agents)، وتمكين المطورين من ابتكار حلول ذكية تعزز الإنتاجية، وتُسهم في خفض التكاليف، وتسريع بناء نماذج الأعمال المؤتمتة، بما يدعم نمو اقتصاد البرمجيات والذكاء الاصطناعي عالميًا. كما اجتمع وزير الاتصالات مع مؤسس ورئيس شركة EDGNEX Data Centers by DAMAC حسين سجواني، لتعزيز فرص الاستثمار في تطوير مراكز بيانات متقدمة ودعم الربط الإقليمي والدولي، واستعراض مجالات التعاون في توسيع البنية التحتية الرقمية.