14 ميدالية حصيلة المنتخبات السعودية في الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب

البلاد (المنامة)
رفعت المنتخبات السعودية، المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة “البحرين 2025″، رصيدها من الميداليات إلى 14 ميدالية، بعد أن أضاف لاعب المنتخب السعودي للهجن، الهجان وسمي البلوي برونزية جديدة، ومثله لاعب أخضر رفع الأثقال عبدالله المحيميد، الذي نجح في خطف ميدالية برونزية أخرى في منافسات أمس.
وتوّج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، رئيس الهيئة العامة للرياضة، الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في سباق الهجن.
وجاءت ميدالية البلوي بعد إحرازه المركز الثالث في مسابقة فردي الهجن للشباب، التي جرت في ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالمنامة، ونالت الإمارات المركزين الأول والثاني في ذات المسابقة التي شهدت مشاركة (13) دولة آسيوية، أمّا البرونزية السعودية الثانية التي أضيفت لرصيد المنتخبات السعودية، التي أحرزها لاعب أخضر رفع الأثقال عبدالله المحيميد، فقد كانت في مسابقة الخطف لوزن (65) كجم، بعد أن رفع (122) كجم، فيما نالت كوريا الشمالية المركز الأول بـ(124) كجم، وذهب المركز الثاني لكازاخستان بـ(123) كجم.
من جهتها، أسفرت نتائج لقاءات دور المجموعات للعبة (Street Fighter 6) ضمن مسابقة الرياضات الإلكترونية، التي جرت الاثنين، عن مواجهة سعودية خالصة في دور ربع النهائي، وذلك بلقاء فيصل النفيسي لزميله طلال راجخان عند الساعة الثانية عشر والنصف من اليوم الثلاثاء.
وجاء تأهل النفيسي عن المجموعة الأولى، بتغلبه على منغوليا وقيرغزستان وتايلند بثنائية نظيفة، وخسارته من هونغ كونغ والصين تايبيه (0 – 2)، فيما انتقل راجخان إلى ربع النهائي عن المجموعة الثانية، بتغلبه على الأردن وسريلانكا (2 – 0)، وخسارته من تايبيه الصينية والإمارات بذات النتيجة.
وعلى صعيد ثلاثي كرة الطاولة، فاز ثلاثي فريق السعودية لكرة الطاولة، عبدالرحمن الطاهر، ونهال القحطاني، وسعود الطاهر، في لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات للفردي، التي أقيمت الاثنين، حيث جاءت نتائج الفوز، بتغلب سعود على اليمني وسام بخة بثلاثة أشواط نظيفة، وبالنتيجة ذاتها فازت نهال القحطاني على الكمبودية سوكون، والطاهر عبدالرحمن على اللبناني رامز الدقدوقي.
وتلاقي القحطاني نظيرتها الصينية “يو هي” في دور الـ(32)، الثلاثاء، ويواجه عبدالرحمن الطاهر نظيره اللبناني ميشيل أبو نادر عند ضمن مواجهات دور الـ(64)، فيما تأهل شقيقه سعود لدور الـ(32) بشكل مباشر.
وفي منافسات كرة اليد، اقترب المنتخب السعودي لكرة اليد، من تسجيل التأهل الأول له لنهائي مسابقة كرة اليد في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية للشباب التي انطلقت منذ عام 2009م، وذلك عندما يلاقي نظيره الصيني في الدور نصف النهائي، عند الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء على صالة أم الحصم بالمنامة.
وكان أخضر اليد، قد تأهل لنصف النهائي، بعد تربعه على صدارة المجموعة الأولى للمسابقة، إثر فوزه على المالديف، والأردن، وهونغ كونغ، والبلد المستضيف البحرين، وهو الإنجاز الذي غاب طويلًا عن أخضر اليد بمختلف درجاته، لا سيما أن أول وآخر ميدالية حققها المنتخب الوطني كانت برونزية دورة الألعاب الآسيوية للكبار التي أقيمت في بكين عام 1990م.
بدوره، يواصل فريق السعودية للسباحة، مشاركته بالدورة، بوجوده في (5) سباقات، بداية من اليوم الثلاثاء، إذ يدخل غيث الفرائضي وعلي البو سعيد في تصفيات سباق (100م) حرة، ثم عماد الصبياني وفهد العويقلة في تصفيات (200م) صدر عند العاشرة والنصف، يليهما علي العبدالوهاب ونواف الدوسري في تصفيات (50م) ظهر في تمام الساعة 11:09 صباحًا، ثم خالد البلبيسي وعلي البو سعيد في سباق (50م) فراشة 11:30 صباحًا، وسباق التتابع (4×100م) المتنوع في تمام 11:50 صباحًا.
من جهته، يدشن اللاعب سعد السبيعي، مشاركة المنتخب السعودي للمصارعة في الدورة الآسيوية الثالثة للشباب اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلاقي السبيعي نظيره اليمني، ضمن منافسات وزن (48) كجم.