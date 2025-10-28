ماتياس يايسله: ثقتي كبيرة في عودة جالينيو.. وسنخوض لقاء الرياض بشباك نظيفة

قال الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي، في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الأهلي ونظيره الرياض الخميس المقبل، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي: عُدنا صباح اليوم ونتسلح للتحضير للقاء الرياض بالرقم الجيد للشباك النظيفة، خلال المباريات الثلاث الماضية؛ حيث يجب علينا أن نكون حريصين على تقديم نفس الأداء والمجهود.
وأضاف: هدفنا الاستمرارية في تطور الأداء، لا سيما أننا نلعب وسط جمهورنا.
وواصل يايسله: ثقتي كبيرة في الفريق الطبي لتجهيز جالينو على أكمل وجه، خصوصاً أن الموسم الرياضي طويل، وهدفنا الخوض المباريات بكل جدية، وأنا فخور بما قدمه اللاعبون في مباراة الأمس، ومن المهم جداً أن يكون عندنا تشكيلة متكاملة لكل مباراة.
