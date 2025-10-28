الرياضة

كأس الملك| الاتحاد يقصي النصر ويتأهل لربع النهائي

صحيفة البلادaccess_time7 / جُمادى اﻷولى / 1447 هـ      28 أكتوبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي (جدة)

تصوير (عبدالله الفهيدي)

في كلاسيكو مثير، ثأر فريق الاتحاد من غريمه النصر، ونجح في إقصائه من ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تغلب عليه بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

شهدت المواجهة أحداثًا سريعة من الدقائق الأولى، حيث دخل الفريقان المباراة برغبة هجومية، وكاد الفرنسي كريم بنزيما أن يفتتح التسجيل مبكرًا للاتحاد في الدقيقة التاسعة، لكن بنزيما لم ينتظر طويلًا، إذ تمكن في الدقيقة 15 من هز الشباك.

رد النصر لم يتأخر، حيث تمكن البرازيلي أنجيلو من إدراك التعادل في الدقيقة 30. وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+2)، خطف الجزائري حسام عوار هدف التقدم الثاني للاتحاد.

في الدقيقة 50 بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب الاتحاد أحمد الجيلدان، ليكمل “العميد” اللقاء بعشرة لاعبين، وسط ضغط هجومي مكثف من النصر. ورغم النقص العددي، أظهر لاعبو الاتحاد صلابة دفاعية كبيرة، ونجحوا في الحفاظ على تقدمهم حتى صافرة النهاية.

بهذه النتيجة، واصل الاتحاد مشواره في البطولة وتأهل لربع النهائي، بينما ودّع النصر المنافسة وسط خيبة أمل لجماهيره.

m.samy

كتب بواسطة

