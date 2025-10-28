كأس الملك| الاتحاد يقصي النصر ويتأهل لربع النهائي

محمود العوضي (جدة)
تصوير (عبدالله الفهيدي)
في كلاسيكو مثير، ثأر فريق الاتحاد من غريمه النصر، ونجح في إقصائه من ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تغلب عليه بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
شهدت المواجهة أحداثًا سريعة من الدقائق الأولى، حيث دخل الفريقان المباراة برغبة هجومية، وكاد الفرنسي كريم بنزيما أن يفتتح التسجيل مبكرًا للاتحاد في الدقيقة التاسعة، لكن بنزيما لم ينتظر طويلًا، إذ تمكن في الدقيقة 15 من هز الشباك.
رد النصر لم يتأخر، حيث تمكن البرازيلي أنجيلو من إدراك التعادل في الدقيقة 30. وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+2)، خطف الجزائري حسام عوار هدف التقدم الثاني للاتحاد.
في الدقيقة 50 بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب الاتحاد أحمد الجيلدان، ليكمل “العميد” اللقاء بعشرة لاعبين، وسط ضغط هجومي مكثف من النصر. ورغم النقص العددي، أظهر لاعبو الاتحاد صلابة دفاعية كبيرة، ونجحوا في الحفاظ على تقدمهم حتى صافرة النهاية.
بهذه النتيجة، واصل الاتحاد مشواره في البطولة وتأهل لربع النهائي، بينما ودّع النصر المنافسة وسط خيبة أمل لجماهيره.
🎥 الهدف الأول لـ @ittihad ⚽️
⏰ '15 كريم بنزيما#النصر_الاتحاد 0 – 1
#أغلى_الكؤوس 🏆
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) October 28, 2025
🎥 الهدف الأول لـ @AlNassrFC ⚽️
⏰ '30 أنجيلو جابرييل #النصر_الاتحاد 1 – 1
#أغلى_الكؤوس 🏆
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) October 28, 2025
🎥 الهدف الثاني لـ @ittihad ⚽️
⏰ '45+2 حسام عوار#النصر_الاتحاد 1 – 2
#أغلى_الكؤوس 🏆
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) October 28, 2025